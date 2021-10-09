Євген Левченко вважає, що Україна зможе здобути перемогу.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко поділився своїм прогнозом на матч "жовто-синіх" проти збірної Фінляндії в рамках кваліфікації ЧС-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

"Буде дуже складно, обидва суперники демонструють в'язку гру, будуть пресингувати. Ми всі пам'ятаємо домашній матч проти збірної Фінляндії. Тим не менш, я з оптимізмом очікую найближчого поєдинку в Гельсінкі. Важливо, щоб наші футболісти вийшли на цю зустріч з вірою в перемогу і весь ігровий час були сконцентровані, оскільки поразка у Фінляндії поставить хрест на наших надіях потрапити на чемпіонат світу", - сказав Левченко сайту zbirna.com.

Левченко вважає, що відсутність низки травмованих гравців вплине на якість гри збірної України: "Залишається сподіватися, що тільки на результаті це не позначиться".

Він також висловив думку, що Україна повинна зіграти з позиції сили:

"Ми повинні контролювати м'яч. Якщо ми дамо слабину, вони нас задавлять. Коли як не зараз доводити, що нічия в Києві була непорозумінням".

Також Левченко спробував спрогнозувати підсумковий рахунок матчу:

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"Що стосується самого результату, то я поставлю на мінімальну перемогу України - 1:0".

Фінляндія - Україна: перед матчем

На цей момент збірні України та Фінляндії набрали по 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораєс), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.

Українська збірна всі 5 матчів цього відбору зіграла внічию.

Обслужить поєдинок іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано.

Автор: Антон Дудар