Раніше полтавчани вже обігравали гірників у фіналі цього турніру.

15 травня полтавська "Ворскла" зустрінеться з донецьким "Шахтарем" у матчі фіналу Кубка України з футболу. Гра пройде на стадіоні "Авангард" у Рівному та розпочнеться о 19:00.

Фінальний поєдинок Кубка України між "Ворсклою" та "Шахтарем" у прямому ефірі покаже телеканал ICTV2. Крім того, його можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Шлях до фіналу

До цього етапу полтавський клуб обіграв "Металіст-1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) та в півфіналі сенсаційно пройшов житомирське "Полісся" (1:0). Усі матчі "Ворскла" грала на виїзді.

Відео дня

Шлях "Шахтаря" до фіналу Кубку України був простіший – вони грали проти "Вереса" (3:0), "Вікторії" з Сум (3:0) та "Чорноморця" (4:1).

Ситуація в командах

Наразі полтавський клуб перебуває не в найкращих кондиціях. Так, "Ворскла" утримує шестиматчеву серію без перемог. А в останній, скандальній зустрічі не змогла втримати нічию проти "Минаю", який після літньої паузи почав набирати обертів. Нині команда посідає 11 сходинку в УПЛ.

Натомість "Шахтар" перебуває в чудовій формі – в останньому матчі донеччани гарантували собі чемпіонство в УПЛ, мінімально обігравши ключового суперника – київське "Динамо". Українське класичне було не дуже активним, однак одного гола Судакова з пенальті вистачило, аби "Шахтар" гарантував собі золото в цьому сезоні. Загалом же, підопічні Пушича утримують серію з 14 перемог поспіль.

Історія зустрічей

Якщо говорити про УПЛ, то "Шахтар" двічі обіграв полтавський клуб цього сезону. Щоправда, це йому вдавалося не легко – матчі закінчилися з рахунком 2:1 та 1:0.

Команди раніше вже зустрічались у фіналі Кубка України – це сталося в сезоні 2008/09. Тоді полтавський клуб сенсаційно обіграв зірковий "Шахтар". Єдиний та вирішальний м'яч тоді забив Василь Сачко.

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