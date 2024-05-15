За словами легендарного боксера, він дуже чекає на чемпіонський поєдинок.

Легендарний боксер Майк Тайсон вважає, що британець Тайсон Ф'юрі переможе українця Олександра Усика, коли вони зійдуться один з одним цієї суботи у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це повідомляє BoxingScene.

Тайсон вважає, що Усик буде чинити опір британцю, але, зважаючи на габарити Ф'юрі, він "може бути занадто сильним для українця".

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий бій. Я ставлю на Тайсона Ф’юрі, тому що я думаю, що він просто переможе його. Я вважаю, що він найкращий боєць у світі, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють, великі бійці виглядають погано, це не заважає їм бути великими бійцями", - сказав Майк Тайсон. Відео дня

За його словами, непереконливий бій Ф'юрі проти Френсіса Нганну не змінив статус британця, і це був "просто поганим вечором" для британського боксера.

Бій Усик - Ф'юрі: останні новини

Українець Олександр Усик напередодні бою проти Тайсона Ф'юрі заявив, що він "щасливий і голодний". За його словами, йому байдуже, як його майбутній суперник поводиться на прес-конференціях.

Раніше батько Ф'юрі влаштував бійку з командою Усика. У результаті сутички Джон Ф’юрі розбив лоба. Згодом він вибачився за свою поведінку.

Усик прокоментував цей інцидент, зазначивши, що для нього неважливо, адже він зосереджений лише на поєдинку.

Вас також можуть зацікавити новини: