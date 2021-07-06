Вже відомо, хто замінить українську збірну на турнірі.

ФІФА офіційно повідомила про те, що збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу в Москві.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

"ФІФА отримала офіційне повідомлення від Української асоціації футболу про рішення не брати участь у чемпіонаті світу з пляжного футболу в Росії", - зазначили в організації.

Також повідомляється, що збірну України на турнірі замінить збірна Швейцарії, яка в європейській кваліфікації стала п'ятою.

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Збірній України заборонили брати участь на ЧС у Москві: що відомо

У червні збірна України з пляжного футболу завоювала путівку на чемпіонат світу, посівши друге місце в європейській кваліфікації.

Однак УАФ і Асоціація пляжного футболу України заборонили нашій команді брати участь на змаганнях у Москві.

ЧС пройде з 21 по 29 серпня 2021 року.

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Автор: Антон Дудар