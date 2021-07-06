Гравці і тренер збірної України / фото beachsoccer.org.ua
ФІФА офіційно повідомила про те, що збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу в Москві.
Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.
"ФІФА отримала офіційне повідомлення від Української асоціації футболу про рішення не брати участь у чемпіонаті світу з пляжного футболу в Росії", - зазначили в організації.
Також повідомляється, що збірну України на турнірі замінить збірна Швейцарії, яка в європейській кваліфікації стала п'ятою.
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Збірній України заборонили брати участь на ЧС у Москві: що відомо
- У червні збірна України з пляжного футболу завоювала путівку на чемпіонат світу, посівши друге місце в європейській кваліфікації.
- Однак УАФ і Асоціація пляжного футболу України заборонили нашій команді брати участь на змаганнях у Москві.
- ЧС пройде з 21 по 29 серпня 2021 року.
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