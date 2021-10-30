Вахбі Хазрі забив божевільний гол "Мецу".

У суботу, 30 жовтня, в рамках 12-го туру чемпіонату Франції з футбол зустрічалися "Мец" і "Сент-Етьєн". Гра проходила на стадіоні "Стад Мунісіпаль Сен-Симфорьєн" і завершився внічию 1:1.

Відкрили рахунок у грі футболісти "Меца". На 9-й хвилині зустрічі гол забив півзахисник господарів поля Фарід Булайя. Зрівняв рахунок у грі "Сент-Етьєн" завдяки фантастичному голу Вахбі Хазрі, який забив ударом з 68-ми метрів.

"Мец" - "Сент-Етьєн" - 1:1

Голи: Фарід Булайя, 9 - Вахбі Хазрі, 16

Відео голів:

Читайте такожМессі повторивши власний антирекорд 16-річної давниниЯк повідомляє OptaJean, це рекорд Ліги 1 з тих пір, як аналітичний портал Opta почав вести підрахунки чемпіонату Франції (сезон 2006/2007).

30-річний Вахбі Хазрі перебрався в "Сент-Етьєн" влітку 2018 року, його купили за 7 мільйонів в "Сандерленда". Також тунісець виступав за "Ренн","Бордо" і "Бастію". На його рахунку 22 голи за 63 матчі у складі збірної Тунісу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Володимир Медяник