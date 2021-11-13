Ткачук майстерно виконав штрафний у матчі Другої ліги.

У суботу, 13 листопада, в рамках 18-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги львівські "Карпати" грали проти черкаського "Дніпра". Матч завершився розгромною перемогою господарів поля.

Підопічні Андрія Тлумака довели, що не дарма посідають перше місце в таблиці групи а, не залишивши команді з Черкас жодних шансів.

Голами у складі львівського клубу відзначилися Денис Кожанов, Амброзій Чачуа, Андрій Ткачук та Максим Гуменюк. Ще один гол для "Карпат" оформив захисник черкаського клубу Павло Шостка, який відправив м'яч у власні ворота. За "Дніпро" єдиний гол забив Олег Кос.

Серед шести голів окремої згадки заслуговує шедевральний удар Ткачука зі штрафного.

Друга ліга. Група А. 18 тур

"Карпати" Львів - "Дніпро" Черкаси - 5:1

Голи: Кожанов, 20, Шостка, 69 (авт), Чачуа, 72, Ткачук, 90, Гуменюк, 90+3 – Кос, 41

"Карпати": Сілецький, Сімінін, Болденков, Лобай, Ткачук, Чачуа (Єрмаченко, 87), Приймак (Дударенко, 85), Повалій, Заставний (Галенков, 43), Кожанов (Маткобожик, 89), Будник (Гуменюк, 46) .

"Дніпро": Денега, Клюс, Барський, Шостка, Кузнєцов (Онищенко, 80), Івахно, Дувняк, Пиріг (Копил, 74), Бистрицький (Пінчук, 63), Мартян (Сависько, 80), Кос.

Попередження: Приймак, 82.

Відео голів:

Зазначимо, що для львівських "Карпат" ця перемога стала вже 11-ю поспіль. Це рекорд Другої ліги.

Друга ліга: положення команд

У групі А Другої ліги на першому місці йдуть "Карпати" Львів (42 очки), другий - "Діназ" (40 балів), третій - "Лівий берег" (39 балів).

У групі Б перше місце за ГФК "Металург" (42 очки), друге - "Скорук" (38 балів), третє місце займають "Балкани" (35 балів).

У зоні вильоту групи А знаходиться "Любомир" (1 очко). Головним аутсайдером групи б є ФК "Суми" (5 балів).

Автор: Володимир Медяник