Гол 36-річного ветерана врятував "Салернітану" від поразки в грі з "Інтером".

У п'ятницю, 7 квітня, відбувся поєдинок 29-го туру італійської Серії А, в якому міланський "Інтер" протистояв "Салернітані".

Гра проходила на стадіоні "Арекі" в Салерно і завершилася з сенсаційним рахунком 1:1.

Рахунок у грі був відкритий в дебюті першого тайму - на 6-й хвилині у ворота "Салернітани" забив Робін Госенс з передачі Ромелу Лукаку. Мінімальну перевагу команда Сімоне Індзагі зберігала до 90-ї хвилини, коли Антоніо Кандрева відновив рівновагу.

Відео дня

Варто відзначити, що 36-річний ветеран забив видатний гол ударом з дальньої дистанції. І цей шедевр приніс "Салернітані" одне очко, а також не дозволив "Інтеру" обійти "Мілан".

"Салернітана" - "Інтер" - 1:1

Голи: Госенс, 6 - Кандрева, 90

Відео голу Кандреви:

Огляд матчу:

Додамо, що за 29 зіграних матчів "Інтер" набрав 51 очко і займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. "Салернітана" з 29 балами йде на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Салернітана" зіграє проти "Торіно" (16 квітня), а "Інтер" зустрінеться з "Монцою" (15 квітня).

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