"Олександрія" вирвала перемогу в грі з "Минаєм", "Металііст" розписав мирову з "Інгульцем".

У понеділок, 29 серпня, був зіграний заключний матч другого туру чемпіонату України з футболу.

У Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" "Олександрія" здобула перемогу в непростому поєдинку проти "Миная".

Рахунок у грі був відкритий на 23-й хвилині - відзначився Максим Третьяков з передачі Владислава Калитвинцева. Цей рахунок тримався до завершення основного часу, а розв'язка трапилася в компенсований час і вийшла дуже драматичною.

Спочатку на 90+1 хвилині зустрічі забив Голуб і, здавалося, врятував "Минай" від поразки. Але, буквально через трохи більше хвилини часу, Андрій Цуріков приголомшливим ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч точно в "дев'ятку" воріт "Миная".

"Олександрія" - "Минай" - 2:1

Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+3 - Голуб, 90+1

"Олександрія": Білик, Цуріков, Бабогло, Білошевський, Мірошниченко, Демченко, Волошин (Авагімян, 46), Рибалка (Дришлюк, 77), Третьяков (Шулянський, 72), Кобзар (Гринь, 77), Калитвинцев

"Минай": Бандура, Трубочкін (Рогозинський, 68), Немчанінов, Горін, Гончар (Паламар, 84), Твердохліб (Колесник, 84), Вітенчук, Хахльов (Голуб, 68), Кулієв, Вишневський, Касимов (Воробчак, 63)

Попередження: Авагімян, 47, Шулянський, 73 - Горін, 58, Голуб, 79

Огляд матчу:

Також в цей день, кілька годинами раніше відбувся матч "Металіста" проти "Інгульця". Ця зустріч завершилася внічию - 1:1.

"Металіст" – "Інгулець" - 1:1

Голи: Коркішко, 7 (пен) - Клименко, 60

"Металіст": Рибка, Каплієнко, Мізюк, Федоров, Романюк, Ралюченко, Картушов (Книш, 79), Панасенко (Багачанський, 67), Танковський (Чідомере, 79), Підлепенець, Коркішко (Прядун, 60)

"Інгулець": Паламарчук, Саків (Резепов, 90+2), Ченбай, Ковальов, Нагієв, Кучеренко (Коробенко, 46), В. Близниченко (Смоляков, 75), Клименко, Запорожець, Одарюк (Козак, 46), Сітало (Марусич, 70)

Огляд матчу:

Після двох зіграних турів в активі "Олександрії" 6 набраних очок, у "Металіста" 4 зароблених очки, у "Інгульця" один бал, у "Миная" - 0.

У наступному турі "Металіст" зіграє проти "Олександрії", "Минай" поміряється силами з "Колосом", а "Інгулець" зустрінеться з "Чорноморцем".

УПЛ: всі результати 2-го туру

"Львів" - "Зоря" - 2:3

"Ворскла" - "Верес" - 1:2

"Металіст-1925" - "Чорноморець" - 0:0

"Колос" - "Рух" - 2:0

"Шахтар" - "Кривбас" - 1:0

"Динамо" - "Дніпро-1" - 0:3

"Металіст" - "Інгулець" - 1:1

"Олександрія" - "Минай" - 2:1

Нагадаємо, всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

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