Футболістам вдалося втекти з поля і врятуватися від розлючених фанатів.

Поєдинок 11-го туру чемпіонату Словаччини з футболу між лідерами першості "Спартаком" (Трнава) і "Слованом" (Братислава) не змогли дограти до кінця.

Матч був зупинений на 15-й хвилині через масову бійку фанатів, яка почалася спочатку на трибунах, згодом перемістилася на футбольне поле стадіону "міська Арена".

Футболісти обох клубів покинули поле ще до появи вболівальників і не брали участі в конфлікті. Зупинити масову бійку вдалося тільки силами співробітників правоохоронних органів.

"Спартак", на чиєму полі проводили поєдинок, виступив із засудженням поведінки вболівальників і попросив про перенесення матчу на іншу дату. У клубі зазначили, що готові дограти поєдинок навіть у тому випадку, якщо на стадіон не будуть допущені фанати.

У свою чергу, "Слован" заступився за своїх фанатів і виступив зі звинуваченнями на адресу футбольного клубу "Спартак". У братиславському клубі вважають, що господарі поля не забезпечили належних заходів безпеки на стадіоні, що дозволило вболівальникам проникнути на гостьовий сектор.

Після 11-ти зіграних турів в активі "Спартака" та "Слована" по 23 набраних очка. "Слован" займає першу сходинку в турнірній таблиці першості Словаччини, "Спартак" - другий.

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Автор: Владимир Медяник