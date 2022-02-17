Кріштіану Роналду і його син / фото instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду-молодший, син знаменитого португальського нападника "Манчестер Юнайтед", став жертвою провокації.

11-річний футболіст поспілкувався з одним з вихованців англійського клубу і відео їхньої розмови викликало великий резонанс у соціальних мережах.

Юний товариш Роналду-молодшого запитав, чи можна назвати "Манчестер Юнайтед" лайном. На що син зірки "червоних дияволів" несподівано дав ствердну відповідь, повідомляє The Mirror.

Варто відзначити, що британські ЗМІ припускають, що хлопчик просто не зрозумів питання, тому що погано володіє англійською. З іншого боку, може він почув це від свого батька, який критикував футболістів "МЮ" за погану гру неодноразово і навіть розмірковує над тим, щоб покинути англійський клуб. 

У мережі думка вболівальників "Манчестер Юнайтед" розділилася. Деякі вірять, що Кріштіану-молодший погано знає англійською і тому так відповів, а деякі дуже гнівно відреагували на слова сина головної зірки команди і порадили Роналду і його синові "шукати собі в терміновому порядку нову команду". 

Додамо, що напередодні 11-річний син Кріштіану Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед", ставши гравцем академії "червоних дияволів". Юний футболіст взяв собі сьомий ігровий номер, під яким в "МЮ" також виступає його батько. До цього син Роналду грав за дитячу команду "Ювентуса".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

  • 37-річний Роналду виступає за "Манчестер Юнайтед" з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за € 15 млн.Кріштіану підписав з клубом дворічний контракт з опцією продовження ще на рік. До цього він виступав за "МЮ" з 2003 по 2009 рік. 
  • У нинішньому сезоні в 21 матчі Прем'єр-ліги португальський форвард забив дев'ять голів і віддав три гольові передачі. Також на його рахунку шість голів у п'яти зустрічах групового раунду Ліги чемпіонів.
  • У Роналду є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).