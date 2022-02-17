Кріштіану Роналду-молодший, син знаменитого португальського нападника "Манчестер Юнайтед", став жертвою провокації.
11-річний футболіст поспілкувався з одним з вихованців англійського клубу і відео їхньої розмови викликало великий резонанс у соціальних мережах.
Юний товариш Роналду-молодшого запитав, чи можна назвати "Манчестер Юнайтед" лайном. На що син зірки "червоних дияволів" несподівано дав ствердну відповідь, повідомляє The Mirror.
Ronaldo Jr is a disgrace to the club and should be sold immediately pic.twitter.com/AEmUolXoqA— Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022
Варто відзначити, що британські ЗМІ припускають, що хлопчик просто не зрозумів питання, тому що погано володіє англійською. З іншого боку, може він почув це від свого батька, який критикував футболістів "МЮ" за погану гру неодноразово і навіть розмірковує над тим, щоб покинути англійський клуб.
У мережі думка вболівальників "Манчестер Юнайтед" розділилася. Деякі вірять, що Кріштіану-молодший погано знає англійською і тому так відповів, а деякі дуже гнівно відреагували на слова сина головної зірки команди і порадили Роналду і його синові "шукати собі в терміновому порядку нову команду".
Додамо, що напередодні 11-річний син Кріштіану Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед", ставши гравцем академії "червоних дияволів". Юний футболіст взяв собі сьомий ігровий номер, під яким в "МЮ" також виступає його батько. До цього син Роналду грав за дитячу команду "Ювентуса".
Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"
- 37-річний Роналду виступає за "Манчестер Юнайтед" з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за € 15 млн.Кріштіану підписав з клубом дворічний контракт з опцією продовження ще на рік. До цього він виступав за "МЮ" з 2003 по 2009 рік.
- У нинішньому сезоні в 21 матчі Прем'єр-ліги португальський форвард забив дев'ять голів і віддав три гольові передачі. Також на його рахунку шість голів у п'яти зустрічах групового раунду Ліги чемпіонів.
- У Роналду є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).