Син легендарного футболіста Кріштіану Роналду потрапив у неприємну ситуацію.

Кріштіану Роналду-молодший, син знаменитого португальського нападника "Манчестер Юнайтед", став жертвою провокації.

11-річний футболіст поспілкувався з одним з вихованців англійського клубу і відео їхньої розмови викликало великий резонанс у соціальних мережах.

Юний товариш Роналду-молодшого запитав, чи можна назвати "Манчестер Юнайтед" лайном. На що син зірки "червоних дияволів" несподівано дав ствердну відповідь, повідомляє The Mirror.

Ronaldo Jr is a disgrace to the club and should be sold immediately pic.twitter.com/AEmUolXoqA — Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022

Варто відзначити, що британські ЗМІ припускають, що хлопчик просто не зрозумів питання, тому що погано володіє англійською. З іншого боку, може він почув це від свого батька, який критикував футболістів "МЮ" за погану гру неодноразово і навіть розмірковує над тим, щоб покинути англійський клуб.

У мережі думка вболівальників "Манчестер Юнайтед" розділилася. Деякі вірять, що Кріштіану-молодший погано знає англійською і тому так відповів, а деякі дуже гнівно відреагували на слова сина головної зірки команди і порадили Роналду і його синові "шукати собі в терміновому порядку нову команду".

Додамо, що напередодні 11-річний син Кріштіану Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед", ставши гравцем академії "червоних дияволів". Юний футболіст взяв собі сьомий ігровий номер, під яким в "МЮ" також виступає його батько. До цього син Роналду грав за дитячу команду "Ювентуса".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"