Вболівальники "Бетіса" провели благодійну акцію.

Вболівальники "Бетіса" провели чудову акцію на підтримку дітей перед поєдинком 17-го туру Ла Ліги. Фанати закидали футбольне поле м'якими іграшками.

Щороку перед різдвяними святами вболівальники команди з Андалусії організовують таку підтримку для дітей, які потребують допомоги. Іграшки передадуть до благодійного фонду, який допомагає дітям з малозабезпечених сімей, а також сиротам.

"Бетіс" потішив фанатів, адже переміг гідного суперника "Реал Сосьєдад" з рахунком 4:0. Тепер "Бетіс" розташувався на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Вище лише "Севілья" та "Реал".

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Автор: Артем Будрін