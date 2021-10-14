Ліонель Мессі / фото REUTERS

Вболівальник збірної Аргентини приніс курйозне вибачення зірковому нападнику Ліонелю Мессі.

Про це повідомляє Diario.

13 жовтня він приїхав до тренувальної бази збірної Аргентини в одязі збірної Аргентини і з плакатом, на якому вибачався за те, що його звуть так само, як одвічного конкурента Мессі - Кріштіану Роналду.

В Іспанії ім'я вимовляється, як Крістіано, але латиницею пишеться однаково і португальською, і іспанською - Cristiano.

"Мессі, прости мою матір, вона не знала, що робила. Мене звуть Крістіано", - свідчить напис на плакаті.

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Автор: Антон Дудар