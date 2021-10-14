Юний уболівальник переживає через те, що носить ім'я головного конкурента Ліонеля Мессі.

Вболівальник збірної Аргентини приніс курйозне вибачення зірковому нападнику Ліонелю Мессі.

Про це повідомляє Diario.

13 жовтня він приїхав до тренувальної бази збірної Аргентини в одязі збірної Аргентини і з плакатом, на якому вибачався за те, що його звуть так само, як одвічного конкурента Мессі - Кріштіану Роналду.

В Іспанії ім'я вимовляється, як Крістіано, але латиницею пишеться однаково і португальською, і іспанською - Cristiano.

"Мессі, прости мою матір, вона не знала, що робила. Мене звуть Крістіано", - свідчить напис на плакаті.

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Автор: Антон Дудар