Віталій Миколенко вивів "ірисок" з капітанською пов'язкою.

Фанат Пол Страттон став автором символічного голу під час благодійної гри між "Евертоном" та "Динамо". Чоловік заслужив це право волонтерською роботою та допомогою українцям.

Пол Страттон працює у міській раді Ліверпуля. Він використав відпустку з роботи, щоб волонтерити на українсько-польському кордоні у березні.

На останніх хвилинах гри вболівальник вийшов на поле, щоб замінити Деле Аллі, та забив символічний гол з пенальті.

Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Віталій Миколенко вийшов у Ліверпулі в стартовому складі "Евертона" на гру проти колишніх одноклубників та відіграв 72 хвилини. Він вивів команду Френка Лемпарда на поле у статусі капітана.

"Евертон" (Англія) - "Динамо" (Україна) - 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 78

"Евертон": Пікфорд – Паттерсон (Воррінгтон, 83), Тарковські (Міллс, 83), Кін (Холгейт, 62), Годфрі (Велш, 83), Миколенко (к, Віньягра, 72), Дукуре (Аллан, 72), Івобі (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макніл, 62), Калверт-Льюїн (Деле Аллі, 62)

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 74), Вівчаренко – Андрієвський (Яцик, 74), Шепелєв, Караваєв, Гармаш (к, Бєсєдін, 74), Антюх (Шапаренко, 36) – Ванат (Царенко, 83)

Нагадаємо, що 3 серпня "Динамо" зіграє номінально домашній матч проти австрійського "Штурму" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

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