Перемогу "Манчестер Сіті" принесли точні удари Фодена, Альвареса і Сілви.

У середу, 27 грудня, відбувся поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав "Манчестер Сіті".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" в Ліверпулі і завершилася перемогою "городян".

Рахунок у грі відрили футболісти "Евертона" - на 29-й хвилині зустрічі Джек Харрісон забив з передачі Дуайта Макніла. На початку другого тайму "Манчестер Сіті" зрівняв рахунок - Філ Фоден забив приголомшливий гол ударом з-за меж штрафного майданчика. На 64-й хвилині "городяни" вийшли вперед завдяки голу Хуліана Альвареса, який реалізував пенальті. Крапку в грі поставив Бернарду Сілва, який забив третій гол "Ман Сіті" на 86-й хвилині.

Відео дня

"Евертон" - "Манчестер Сіті" - 1:3

Голи: Харрісон, 29 - Фоден, 53, Альварес, 64 пен, Сілва, 86

"Манчестер Сіті" набрав 37 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Евертон" з 16 балами йде на 17-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Евертон" зіграє проти "Вулверхемптона", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".

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