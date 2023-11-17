Клуб Віталія Миколенка опустився на передостаннє місце в турнірній таблиці АПЛ.

Комісія Англійської Прем'єр-ліги оштрафувала "Евертон" за порушення фінансового фейр-плей.

З клубу зняли 10 очок в поточному сезоні чемпіонату Англії з футболу, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

"Незалежна комісія наклала на "Евертон" покарання у вигляді зняття 10 очок за порушення правил про прибутковість і сталий розвиток (PSRs). Воно вступає в силу негайно.

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Прем'єр-ліга подала скаргу на клуб і передала справу до незалежної комісії на початку цього року. В ході розгляду клуб визнав, що порушив PSRs на період, що закінчується сезоном-2021/22, але ступінь порушення залишалася спірною.

Після п'ятиденного слухання минулого місяця комісія встановила, що розрахунок PSRs "Евертона" за відповідний період призвів до збитку в розмірі 124,5 мільйонів фунтів, як стверджує Прем'єр-ліга. Це перевищило поріг у 105 мільйонів фунтів стерлінгів, дозволений відповідно до PSRs.

Комісія дійшла висновку, що слід застосувати спортивну санкцію у вигляді відрахування 10 балів. Ця санкція вступає в силу негайно", - йдеться в заяві АПЛ.

В "Евертоні" відреагували на покарання і заявили, що вважають його непропорційним і несправедливим. Клуб розпочав підготовку до апеляції за рішенням Комісії АПЛ.

"Футбольний клуб "Евертон" шокований і розчарований рішенням Комісії Прем'єр-ліги. Клуб вважає, що Комісія наклала абсолютно непропорційну і несправедливу спортивну санкцію. Клуб вже заявив про намір оскаржити це рішення. Зараз почнеться апеляційний процес, і справа буде розглянута апеляційною Радою", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Евертона".

Повідомляється, що у "Евертона" зафіксували фінансові збитки в розмірі 304 мільйонів фунтів за трирічний період при дозволеному кордоні в 105 млн, встановленому Прем'єр-лігою. Раніше Прем'єр-ліга рекомендувала зняти з ліверпульського клубу 12 очок.

Варто відзначити, що після зняття 10 очок "Евертон" перемістився на передостаннє місце в АПЛ. В активі "ірисок" 4 набраних очки.

У наступному турі команда "Евертон" зіграє проти "Манчестер Юнайтед" гра відбудеться 26 листопада.

Нагадаємо, за "Евертон" грає український захисник Віталій Миколенко. Він перейшов в англійський клуб з київського "Динамо" в січні 2022 року за 23 мільйони євро. У складі "ірисок" українець зіграв 62 матчі і забив три голи. У поточному сезоні АПЛ в активі Миколенка два забитих голи в 8 іграх.

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