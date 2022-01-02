Віталій Миколенко зробив перші кроки на "Гудісон Парк".

Новачок "Евертона" Віталій Миколенко був презентований перед вболівальниками клубу на полі стадіону "Гудісон Парк".

Мерсисайдці представили екс-захисника "Динамо" перед домашньою публікою за декілька хвилин перед початком поєдинку 21-го туру АПЛ проти "Брайтона".

Зауважимо, що Миколенко буде виступати у "Евертоні" під ігровим номером 19.

Віталій зможе дебютувати за "ірисок" 8 січня в матчі 1/32 Кубка Англії проти "Халл Сіті". Раніше повідомлялося, що Миколенко зароблятиме у "Евертоні" 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, але інсайдер потім спростував цю інформацію та назвав цифру вдвічі меншу.

Віталій Миколенко: кар'єра