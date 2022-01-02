Новачок "Евертона" Віталій Миколенко був презентований перед вболівальниками клубу на полі стадіону "Гудісон Парк".
Мерсисайдці представили екс-захисника "Динамо" перед домашньою публікою за декілька хвилин перед початком поєдинку 21-го туру АПЛ проти "Брайтона".
Зауважимо, що Миколенко буде виступати у "Евертоні" під ігровим номером 19.
Віталій зможе дебютувати за "ірисок" 8 січня в матчі 1/32 Кубка Англії проти "Халл Сіті". Раніше повідомлялося, що Миколенко зароблятиме у "Евертоні" 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, але інсайдер потім спростував цю інформацію та назвав цифру вдвічі меншу.
Goodison Park 🤝 Vitaliy Mykolenko#EVEBHApic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
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Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- Він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко один раз був чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.