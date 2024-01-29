У будинку, в якому живе Артем Мілевський, поліція шукала зброю, наркотики і порнографію.

В середині січня в будинок екс-нападника київського "Динамо" і збірної України Артема Мілевського увірвалася поліція і провела обшук.

За словами колишнього футболіста, ситуація викликала великий резонанс і він вирішив все пояснити. Зробив це Мілевський під час стріму на платформі Twitch.

"Починають щось шуміти. Як виявилося потім, це був якийсь спеціальний лом. У наступну мить вже чую тупіт на другий поверх. Думаю: "Б###ь, п###ц, все, б###ь". Відразу цей пранк перед очима.

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Забігають перші два хлопця з калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, підйом".

Перше питання: "Зброя є?". У мене під покривалом телефон, кажу: "Ні". Запитують, чи є діти, кажу: "Ні". Далі: "А хто є?". Я: "У сусідній кімнаті хлопець".

Хочуть мене за руки піднімати, а я кажу: "Я сам, сам, що треба?". Добре, що просто найголовніший прокурор, заходить, вмикає світло, туди-сюди. Дивиться на мене, починає посміхатися. Думаю: "Фух, ймовірно впізнав, дай Бог, щоб впізнав". І він такий: "Блін, ти ж Мілевський! Хлопці, що ви робите? Відпустіть його".

Вони маски зняли, калаші в сторону, я вже трохи спокійніше, нахабніше з ними: "Що таке, що відбувається?". А вони: "Зараз все пояснимо, всіх розбудимо, всіх вниз", - сказав Мілевський.

Друг Мілевського додав:

"Він дістає постанову, а я намагаюся підглянути, що там написано. І там така історія: Зброя, наркотики і порнографія". Ми видихнули, зрозуміли, що нас це не стосується.

У рішенні було ім'я старого власника будинку, який поїхав жити в Іспанію три роки тому. Прийшли до старого власника будинку, а в цьому будинку опинився Мілевський".

Додамо, що в грудні 2021 року з Мілевським трапилася подібна історія. В один з ресторанів Києва увірвалися нібито співробітники СБУ, які "затримали" Мілевського і його агента Олександра Панкова. Правда, потім з'ясувалося, що це була інсценування і своєрідний розіграш від друзів Мілевського і Панкова.

Нагадаємо, Артем Мілевський завершив кар'єру футболіста в 2021 році. Його останнім клубом був "Минай". Більшу частину своєї кар'єри він провів у київському "Динамо". На рахунку Мілевського 81 гол і 54 гольових передачі в 228 іграх за "біло-синіх". З київським клубом Артем по три рази вигравав чемпіонат України і Суперкубок країни, а також чотири рази ставав володарем Кубка України.

Також Мілевський грав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Динамо-Брест" та інші клуби.

У складі національної збірної України Артем Мілевський зіграв 50 матчів, забив 8 голів і віддав 4 гольові передачі.

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