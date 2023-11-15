Петр Чех може стати першим в історії спортсменом, який зіграє в найсильніших лігах Англії з футболу та хокею.

Легендарний екс-воротар лондонського "Челсі" і збірної Чехії Петр Чех перейшов в хокейну команду "Белфаст Джаянтс", яка є чемпіоном Великобританії.

Як повідомляє The Guardian, колишній футболіст приєднався до команди елітного хокейного дивізіону. Права на Петра Чеха як і раніше належать "Оксфорд Сіті Старз".

"Ми дуже вдячні за підтримку, як команді "Оксфорд Сіті Старз", так і самому Петру. Петр - висококласний спортсмен, який знає, що потрібно для того, щоб виступати на найвищому рівні, тому його підтримка в період оренди буде неоціненною", - заявив головний тренер команди Адам Кіф.

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Варто відзначити, що якщо Чех дебютує в складі чинного чемпіона британської еліти, то він стане першим в історії спортсменом, який зіграє в найсильніших лігах Англії з футболу та хокею.

Нагадаємо, ігрову футбольну кар'єру Петр Чех завершив у 2019 році. Протягом своєї кар'єри він зіграв понад 600 матчів в АПЛ у складі "Челсі" і "Арсеналу" і вважався одним з найкращих воротарів своєї епохи.

Петр Чех є рекордсменом АПЛ за кількістю "сухих" матчів. Він чотири рази ставав чемпіоном Англії, завоював п'ять Кубків країни і три кубки Ліги, вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

"Белфаст Джаянтс" - четверта команда в хокейній кар'єрі Петра Чеха. Раніше він грав за команду четвертого дивізіону Великобританії "Гілфорд Фенікс", а потім виступав у третій і другій лігах за "Челмсфорд Чіфтейнс" і "Оксфорд Сіті Старз". У хокеї Чех також грає на позиції воротаря.

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