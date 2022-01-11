Колишній воротар "Реала" порадив українцю змінити клуб.

Колишній тренер воротарів у штабі Андрія Шевченка у збірній України Педро Харо поділився своєю думкою з приводу Андрія Луніна, який абсолютно не має ігрової практики в "Реалі". Іспанський фахівець теж, свого часу, був у мадридському клубі.

Іспанець в інтерв'ю блогу "Бомбардир" сказав, що українському голкіперу варто почекати один рік і якщо ситуація не зміниться, то йому слід задуматися про зміну клубної прописки.

"Стабільна практика - це головна проблема воротарів в "Реалі". Я багато разів порівнював себе з Луніним. У всіх була ілюзія, велика віра в Луніна, але він не грав. "Реал" має першого воротаря. У моєму випадку це був Пако Буйо, у Луніна - Тібо Куртуа, і його складно замінити.

Інша справа, Луніну некомфортно, і він проситься піти. Але головна проблема в тому - чи дозволить йому "Реал". Моя думка така, звичайно, будь на його місці, я почекав би цей рік, і якби не побачив жодних шансів, попросився піти.

Читайте такожБарселона - Реал: прогноз букмекерів і де дивитися півфінал Суперкубка ІспаніїНа мій погляд, одна з переваг Луніна - це молодість. Але, звичайно, це не те ж саме, що бути вісімнадцятирічним в "Реалі". Але він не грає зараз. Тому я весь час думав, яке ж одне з чудових якостей Луніна. Без сумніву, його менталітет, вміння протистояти викликам і логічно підходити до вирішення проблем.

"Реал" Мадрид - це не звичайний клуб. Щоб тут грати потрібно бути технічно і тактично підготовленим. Тому грати на "Бернабеу" у великій команді під таким тиском не тільки під час матчів, але і кожен день більшу частину часу дуже складно. Тому що про тебе постійно говорять, критикують. І якщо Мадрид підписав Луніна, то у нього є необхідні дані, щоб впорається з усім цим", – сказав Харо.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій допоміг "Реалу" пройти в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

До Луніна проявляють інтерес чинний чемпіон Франції і чемпіон Нідерландів - амстердамський "Аякс".

Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"