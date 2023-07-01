Михайло Фоменко виводив збірну України на Євро-2016.

Колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як повідомив 74-річний фахівець у коментарі SportNews, у нього діагностовано онкологію.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюся", - сказав Фоменко.

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Останнім місцем роботи Михайла Фоменка була національна збірна України.

У 2016 році під його керівництвом "синьо-жовті" пробилися до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Він став першим тренером в історії українського футболу, якому вдалося вивести національну збірну на континентальну першість.

На Євро-2016 "синьо-жовті" не змогли подолати груповий етап, програвши всі три гри: Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) і Польщі (0:1).

23 червня 2016 року Фоменко подав у відставку з поста головного тренера збірної України.

Також за свою тренерську кар'єру Михайло Фоменко працював з київським "Динамо", криворізьким "Кривбасом", рівненським "Вересом", київським ЦСКА, харківським "Металістом", запорізьким "Металургом", сімферопольською "Таврією" та іншими клубами.

З "Динамо" він ставав чемпіоном України і вигравав Кубок країни в сезоні 1992/93. Також Фоменко виводив київський ЦСКА у фінал Кубка України в 2001 році.

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