Екс-тренер Шахтаря Каштру знайшов собі новий клуб (фото)

Португальський фахівець поїхав заробляти гроші в Катар.

Колишній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, який покинув "гірників" після закінчення минулого сезону, очолив катарський клуб "Аль-Духайль". Про це повідомив офіційний Twitter "Аль-Духайля". Контракт Каштру розрахований на один сезон. На посаді головного тренера "Аль-Духайля" португалець змінив француза Сабрі Лямуші. "Аль-Духайль" - семиразовий чемпіон Катару. Минулий сезон команда завершила на другому місці в турнірній таблиці. Читайте також Колишній лідер Шахтаря забив гол у Бразилії й жестом поскаржився на расизм в Україні (фото, відео) Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі" Каштру прийняв "Шахтар" у червні 2019 року. У сезоні 2019-2020 йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести "гірників" у півфінал Ліги Європи.

У сезоні 2020-2021 "Шахтар" вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. Команда посіла третє місце в "групі смерті" Ліги чемпіонів з "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" Менхенгладбах. Потім вилетіла в 1/8 Ліги Європи від "Роми", а також - в 1/4 Кубка України від "Агробізнесу". В УПЛ донеччани завоювали срібні медалі.

Всього Каштру здобув 51 перемогу на чолі "Шахтаря". Ще в 16 матчах була зафіксована нічия, а 17 поєдинків завершилися перемогами суперників. В середньому португалець здобував у "Шахтарі" два очки за гру. Автор: Антон Дудар

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