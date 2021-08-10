Луїш Каштру / фото REUTERS
Колишній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, який покинув "гірників" після закінчення минулого сезону, очолив катарський клуб "Аль-Духайль".
Про це повідомив офіційний Twitter "Аль-Духайля".
Контракт Каштру розрахований на один сезон.
На посаді головного тренера "Аль-Духайля" португалець змінив француза Сабрі Лямуші.
"Аль-Духайль" - семиразовий чемпіон Катару. Минулий сезон команда завершила на другому місці в турнірній таблиці.
twitter.com/DuhailSC
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Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі"
- Каштру прийняв "Шахтар" у червні 2019 року. У сезоні 2019-2020 йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести "гірників" у півфінал Ліги Європи.
- У сезоні 2020-2021 "Шахтар" вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. Команда посіла третє місце в "групі смерті" Ліги чемпіонів з "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" Менхенгладбах. Потім вилетіла в 1/8 Ліги Європи від "Роми", а також - в 1/4 Кубка України від "Агробізнесу". В УПЛ донеччани завоювали срібні медалі.
- Всього Каштру здобув 51 перемогу на чолі "Шахтаря". Ще в 16 матчах була зафіксована нічия, а 17 поєдинків завершилися перемогами суперників. В середньому португалець здобував у "Шахтарі" два очки за гру.