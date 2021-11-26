Йожеф Сабо хоче, щоб збірна України зіграла проти Шотландії в плей-оф відбору до ЧС-2022.

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від жеребкування плей-оф відбору до ЧС-2022.

Його цитує Тribuna.com.

"Я б хотів, щоб Україні випала Шотландія. Не Італія, навіть попри її нинішній стан. Все одно Італія є Італія. І не Португалію. Потрібно оминути Італію і Португалію", - сказав Сабо.

- Правильно, що Україну і Росію розводять під час жеребкування?

- Правильно. Навіщо нам Росія? Ці б###і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін з глузду з'їхав чи що? Я не політик, але потрібно зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, потрібно давати на озброєння, щоб наші діти жили спокійно. Не потрібно з ними (росіянами - прим.ред.) грати, - додав Сабо.

Нагадаємо, що жеребкування плей-оф відбору до ЧС-2022 розпочнеться 26 листопада о 18:00. УНІАН проведе онлайн-трансляцію цієї події. Португалія, Швеція, Шотландія, Італія й Уельс - потенційні суперники збірної України.

Плей-оф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали. Три переможці фіналів заберуть останні три путівки від Європи в Катар.

Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Артем Будрін