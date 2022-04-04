Михайличенко також підкреслив, що для нього більше не існує колег з Росії.

Знаменитий у минулому футболіст і тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував вторгнення військ РФ в Україну і розповів, хто з росіян підтримав його.

Український фахівець підкреслив, що для нього більше не існує колег з Росії.

"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, що грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний з росіян, хто мені подзвонив по телефону - це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго.

Його дружина - відома гімнастка, і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії, він потім говорив, що це більше Північна Корея, ніж Росія.

Для нього це дуже боляче. Вони, ймовірно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, тому що у них вже немає їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин - немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", - сказав Михайличенко в інтерв'ю "Футбол NEWS".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Олексій Михайличенко: кар'єра