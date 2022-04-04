Знаменитий у минулому футболіст і тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував вторгнення військ РФ в Україну і розповів, хто з росіян підтримав його.
Український фахівець підкреслив, що для нього більше не існує колег з Росії.
"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, що грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний з росіян, хто мені подзвонив по телефону - це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго.
Його дружина - відома гімнастка, і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії, він потім говорив, що це більше Північна Корея, ніж Росія.
Для нього це дуже боляче. Вони, ймовірно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, тому що у них вже немає їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин - немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", - сказав Михайличенко в інтерв'ю "Футбол NEWS".
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.
Олексій Михайличенко: кар'єра
- 59-річний фахівець тренував "Динамо" двічі. Перша каденція була з 2002 по 2004 роки, а друге пришестя було з серпня 2019 по червень 2020 року.
- Під керівництвом Михайличенка "Динамо" двічі завойовувало титул чемпіона України і один раз Кубок країни.
- Після Другої відставки влітку 2020 Михайличенко повернувся на посаду спортивного директора "Динамо", яка вже була йому добре знайома, оскільки з 2013 по 2019 займав він саме її.
- З 2005 по 2008 рік Михайличенко був керівником молодіжної збірної України, яку привів до срібних медалей чемпіонату Європи-2006. У 2008-2009 роках очолював національну збірну України.
- З травня 2021 року Олексій Михайличенко – перший віце-президент УАФ.