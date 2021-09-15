47-річний український фахівець вдало розпочав новий сезон.

Сергія Реброва визнали найкращим тренером серпня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українець, який наразі очолює "Аль-Айн", потужно стартував у сезоні з новою для себе командою.

Про це повідомляє "Аль-Айн" у Twitter.

"Аль-Айн" очолює турнірну таблицю чемпіонату ОАЕ. Підопічні Реброва у перших трьох турах набрали дев'ять залікових пунктів, що є максимальним результатом. Різниця забитих/пропущених у "Аль-Айна" теж чудова - 6:1.

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Сергій Ребров: кар'єра і досягнення

Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів.

"Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.

З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.

У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.

Влітку 2021 року Ребров був максимально близьким до того, щоб очолити збірну України, але він не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айн".

Автор: Артем Будрін