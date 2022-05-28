Олексій Бєлік "розніс" Дениса Пушиліна.

Колишній форвард "Дніпра", "Шахтаря", запорізького "Металурга" та збірної України Олексій Бєлік відреагував на слова ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна, котрий хоче "створити справжній "ФК Шахтар".

"Емемемщику, ти і створити – це різні речі. Ти тільки щось чуже спиз**ти можеш, але це тимчасово", – таке послання в Instagram залишив Бєлік для голови терористичного угруповування.

Бєлік виступав за "Шахтар" з 1998 по 2008 рік, провів 144 поєдинки та забив 51 гол. В активі нападника 19 матчів й 5 забитих м'ячів у футболці збірної України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА відсторонив клуби РПЛ від єврокубків. Також УЄФА на жеребкуваннях буде розводити команди з України та Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: