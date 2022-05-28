Колишній форвард "Дніпра", "Шахтаря", запорізького "Металурга" та збірної України Олексій Бєлік відреагував на слова ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна, котрий хоче "створити справжній "ФК Шахтар".
"Емемемщику, ти і створити – це різні речі. Ти тільки щось чуже спиз**ти можеш, але це тимчасово", – таке послання в Instagram залишив Бєлік для голови терористичного угруповування.
Бєлік виступав за "Шахтар" з 1998 по 2008 рік, провів 144 поєдинки та забив 51 гол. В активі нападника 19 матчів й 5 забитих м'ячів у футболці збірної України.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА відсторонив клуби РПЛ від єврокубків. Також УЄФА на жеребкуваннях буде розводити команди з України та Білорусі.