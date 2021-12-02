Сенегальський футболіст став героєм поєдинку.

Колишній форвард "Сток Сіті" й "Манчестер Юнайтед" Маме Бірам Діуф вимушено спробував себе у ролі воротаря під час матчу 1/32 фіналу Кубка Туреччини між "Хатайспором" та "Еюпспором".

"Хатайспор", за який виступає Діуф, втратив двох голкіперів через червоні картки по ходу запеклого протистояння.

Основний час завершився внічию 1:1, в овертаймі голів команди не забивали, а тому на серію пенальті "Хатайспор" мусив був виставити польового гравця. Ним став Діуф, який добровільно викликався стати у ворота.

33-річний форвард спершу сам реалізував удар з "точки", а потім став на ворота. Суперник двічі схибив - одного разу влучив у стійку, а ще один раз "запустив" м'яча над поперечиною. З рахунком 5:4 за підсумками серії пенальті переміг "Хатайспор".

"Хатайспор" посідає наразі третю сходинку в турнірній таблиці турецької Суперліги, випереджаючи багатьох грандів.

Зауважимо, що сенегалець захищав кольори "Манчестер Юнайтед" з 2010 по 2012 рік. За "дияволів" він зіграв 9 матчів й відзначився одним забитим м'ячем.

— Stoke Loud & Proud (@StokeLoudProud) December 2, 2021

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Автор: Артем Будрін