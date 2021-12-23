Колишній капітан київського "Динамо", захисник Микола Морозюк розповів про те, чому не виходить на поле вже півроку.
Після відходу з турецького "Різеспора", який Морозюк покинув після закінчення сезону 2020-2021, футболіст перебуває в статусі вільного агента.
В інтерв'ю YouTube-каналу SportUA Live Морозюк заявив, що не отримав цікавих варіантів для продовження кар'єри:
"Складне питання. У мене закінчився контракт в Туреччині, я приїхав у відпустку, планував відпочити трохи і рухатися далі. Але якось затягнулося це все і вибило з колії. І потім не було якихось варіантів цікавих для мене. І вже півроку працюю один. В Україну не планував повертатися, але життя вносить корективи. Не скажу, що зараз налаштований на Україну, але не буду приховувати, що готовий розмовляти, якщо буде щось цікаве".
Морозюк підкреслив, що не планує завершувати кар'єру:
"Багато хто вважає, що 33 роки - це вже кінець, вже списують. Якщо оцінювати за фізичним станом, то я далеко не готовий завершувати кар'єру. Ментально десь у якийсь період я психанув, було нецікаво грати у футбол. Хотілося взяти паузу - насолоджуватися життям, сім'я, будинок... Але минув час, я відчуваю, що не готовий, хочеться ще грати. Але хочеться щось цікаве, якийсь проект з цілями, де можна рости, а не просто догравати".
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Микола Морозюк: кар'єра
- В Україні Морозюк виступав за "Динамо", "Дніпро", "Оболонь", "Кривбас", "Металург" Донецьк і знову "Динамо", яке покинув у 2019 році.
- Він виступав за турецький "Різеспор" спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт. Він покинув клуб у червні 2021 року.
- За три роки хавбек зіграв за турецький колектив 74 поєдинки, записавши в свій актив один гол і вісім гольових передач.
- На рахунку Морозюка 13 матчів і один гол за збірну України