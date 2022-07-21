Віталій Віценець увійшов до тренерського штабу "Арсеналу" з Тули.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Віталій Віценець увійшов до тренерського штабу тульського "Арсеналу".

Про призначення українця повідомив офіційному сайт російської команди.

В "Арсеналі" Віценець працюватиме під керівництвом колишнього тренера львівських "Карпат" Олега Кононова.

У минулому сезоні Віценець був тренером "Кривбасу" U-19, але був звільнений з клубу через відсутність проукраїнської позиції в період російського військового вторгнення РФ на територію України. Раніше екс-футболіст неодноразово їздив в окупований Донецьк, не бачачи в цьому нічого протиправного.

Відзначимо, що Віценець - 31-річний тренер, який виступав за "Зорю", "Шахтар", "Іллічівець", "Севастополь" і "Маріуполь". Разом зі збірною України U-19 він став чемпіоном Європи в 2009 році.

Свого часу Віценець вважався одним з найталановитіших футболістів України. У 19 років півзахисник дебютував у складі першої команди "Шахтаря", ставав з донеччанами чемпіоном країни і володарем Кубка. Через велику кількість травм футболіст в 26 років оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 148-й день.

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