Владислав Ващук разом з сім'єю ховався в підвалі 15 днів через бойові дії в Гостомелі.

Відомий у минулому футболіст київського "Динамо" і збірної України Владислав Ващук розповів, що коли почалася війна в Україні, він був у Гостомелі, де розгорнулися жорстокі бойові дії.

Ващук зізнався, що до евакуації йому разом з сім'єю довелося ховатися в підвалі 15 днів.

"Я бачив, що вони шукали можливість перебратися через річку Ірпінь. Мости всі підірвані, вони техніки нагнали багато, але їздити не могли особливо, тому що не вистачить палива. Але зараз я вже не знаю, як там сталося.

Можу сказати, що в мій будинок просто в'їхали на БТР. Що там в будинку - не знаю. Мені розповідали, але я не хочу зараз це слухати. Головне, що мої діти виїхали зі мною", - сказав Ващук в інтерв'ю "FootballHub".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Раніше УНІАН повідомляв, що у бою під Києвом загинув український футболіст, 28-річний уродженець Рівненщини Богдан Семенчук.

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