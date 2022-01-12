"Дніпро-1" планує посилити склад у зимове трансферне вікно.

Колишній форвард мадридського "Реала" Марк Гуаль і екс-захисник "Шахтаря" Сергій Чоботенко можуть продовжити свою кар'єру в "Дніпрі-1".

Як повідомляє ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський "Дніпро-1" вже досяг домовленості щодо переходу захисника Сергія Чоботенка.

Поки невідомо, чи відбудеться трансфер цієї зими або влітку 2022 року, коли завершиться його контракт з "Маріуполем".

Також СК "Дніпро-1" близький до підписання іспанського нападника Марка Гуаля, який нещодавно став вільним агентом після відходу з "Алькоркона".

Читайте також"Він хоче повернутися на топ-рівень": агент підтвердив трансфер відомого бразильця в ШахтарФорвард зараз перебуває без клубу, так як його контракт з "Алькорконом" закінчився 7 січня поточного року. У команді Сегунди Гуаль відіграв півтора сезони, провівши 51 матч і забивши шість голів.

Також повідомляється, що, крім "Дніпра-1", на форварда претендує "Вісла" з Кракова. Клуб також шукає нападника.

"Дніпро-1": результати в сезоні