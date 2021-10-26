Колишній правий захисник "Дніпра", "Шахтаря", "Карпат" та збірної України Артем Федецький розповів про своє ставлення до українських футболістів, які поїхали грати в Росію.
Його цитує YouTube-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
"Я їздив в АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм тоді совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: "Вибачте, футбол поза політикою?", - засудив Федецький у своєму інтерв'ю таких заробітчан.
Також Артем розповів про пропозицію трансферу від московського "Спартака":
"Спартак" давав за мене 7 чи 8 мільйонів євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз - ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано - я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати у футбол".