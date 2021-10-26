Артем Федецький вважає, що спорт не може бути поза політикою.

Колишній правий захисник "Дніпра", "Шахтаря", "Карпат" та збірної України Артем Федецький розповів про своє ставлення до українських футболістів, які поїхали грати в Росію.

Його цитує YouTube-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

"Я їздив в АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм тоді совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: "Вибачте, футбол поза політикою?", - засудив Федецький у своєму інтерв'ю таких заробітчан.

Також Артем розповів про пропозицію трансферу від московського "Спартака":

"Спартак" давав за мене 7 чи 8 мільйонів євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз - ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано - я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати у футбол".

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Автор: Артем Будрін