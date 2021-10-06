Артем Федецький вважає, що збірна не повинна залежати від одного гравця.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький підтримав рішення Олександра Петракова, який не став викликати до збірної України півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського.

Своєю думкою він поділився з сайтом fanday.net.

"Щодо ігрових моментів питань бути не може. Руслан - один з найяскравіших футболістів Серії А. Однак того, що сталося перед матчем з Чехією, за словами Петракова, бути не повинно. Гравець не повинен себе так вести, коли залишається ще один товариський матч.

Так, він не отримував достатньої кількості ігрового часу в офіційних зустрічах, як йому хотілося б. Але таке бачення тренера. Руслан, як професіонал, повинен це сприймати. Ставити ультиматум і диктувати свої умови головному тренеру збірної України - апріорі неправильно", - сказав Федецький.

Він підкреслив, що на місці Петракова вчинив би аналогічним чином:

"Тут має бути проведена виховна робота. У моїй кар'єрі теж були моменти, коли мене не ставили в основний склад. Амбіції футболіста - це добре. Але якщо він ставить їх вище загальної мети команди - це неправильно. Будь я на місці Петракова, то вчинив би так само. Від одного гравця збірна не повинна залежати. Зінченко не грав проти французів, проте збірна показала хороший футбол".

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Антон Дудар