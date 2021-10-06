Колишній захисник збірної України Артем Федецький підтримав рішення Олександра Петракова, який не став викликати до збірної України півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського.
Своєю думкою він поділився з сайтом fanday.net.
"Щодо ігрових моментів питань бути не може. Руслан - один з найяскравіших футболістів Серії А. Однак того, що сталося перед матчем з Чехією, за словами Петракова, бути не повинно. Гравець не повинен себе так вести, коли залишається ще один товариський матч.
Так, він не отримував достатньої кількості ігрового часу в офіційних зустрічах, як йому хотілося б. Але таке бачення тренера. Руслан, як професіонал, повинен це сприймати. Ставити ультиматум і диктувати свої умови головному тренеру збірної України - апріорі неправильно", - сказав Федецький.
Він підкреслив, що на місці Петракова вчинив би аналогічним чином:
"Тут має бути проведена виховна робота. У моїй кар'єрі теж були моменти, коли мене не ставили в основний склад. Амбіції футболіста - це добре. Але якщо він ставить їх вище загальної мети команди - це неправильно. Будь я на місці Петракова, то вчинив би так само. Від одного гравця збірна не повинна залежати. Зінченко не грав проти французів, проте збірна показала хороший футбол".
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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України
- В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри.
- Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.
- Потім Малиновський в мережі опублікував відповідь на слова тренера.
- У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.
- 4 жовтня Петракова знову запитали про Малиновського, тренер відповів емоційно.