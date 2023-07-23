У ніч на 23 липня російські війська завдали масштабного удару по історичному центру Одеси.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля відреагував на ракетний удар по Одесі. У ніч на 23 липня російські окупанти запустили по Одеській області 19 ракет різних типів.

33-річний футболіст опублікував пост у своєму Telegram-каналі, в якому розлючено висловився щодо росіян, назвавши їх вбивцями, алкашами і фашистами.

"Росія - не держава. Росіянин - не нація. Гній на світовій мапі. Непотріб. Вбивці. Алкаші. Фашисти. Нелюди, якім байдуже на все.

Вони досі ходять в туалет на дірку у підлозі, або на відро, але намагаються руйнувати все, що є цивілізованого в інших країнах. Варвари сьогодення. Знов вночі страждала Одеса. Цивільні люди та інфраструктура. Церква.

Знов з помийного росТБ ми чуємо про ураження іноземних найманців України. Стоянки безпілотних катерів. Напевно це все було у соборі. Гній сучасного світу. Ви відповісте за все!",- написав Зозуля.

Нагадаємо, вночі 23 липня російські війська здійснили масовану ракетку атаку по території Одеси та області. Окупанти випустили 19 ракет різних типів: Х-22,"Калібри", "Іскандер-К", "Іскандер-М". Українські повітряні сили ліквідували 9 цілей. Це вже п'ятий за останній тиждень обстріл міста.

Одна з російських ракет потрапила в Спасо-Преображенський собор і завдала чималих руйнувань. Також були пошкоджені 6 житлових будинків в центрі міста і понівечені десятки цивільних автомобілів.

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