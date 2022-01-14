Керманич італійського "Дженоа" Андрій Шевченко не втратить посаду головного тренера щонайменше до матчу з "Фіорентиною".
Про це повідомляє TMW.
За інформацією джерела, керівництво "Дженоа" залишилося задоволеним після гідного виступу "грифонів" в поєдинку Кубка Італії проти "Мілана". Хоч генуезці і програли, але конкурентна гра переконала босів "Дженоа" дати ще один шанс Шевченку.
"Дженоа" не звільнятиме українського тренера до матчу з "Фіорентиною", який відбудеться 17 січня о 21:45 за київським часом. Це буде протистояння в рамках 22-го тура Серії А.
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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.