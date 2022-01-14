Український тренер отримав останній шанс.

Керманич італійського "Дженоа" Андрій Шевченко не втратить посаду головного тренера щонайменше до матчу з "Фіорентиною".

Про це повідомляє TMW.

За інформацією джерела, керівництво "Дженоа" залишилося задоволеним після гідного виступу "грифонів" в поєдинку Кубка Італії проти "Мілана". Хоч генуезці і програли, але конкурентна гра переконала босів "Дженоа" дати ще один шанс Шевченку.

"Дженоа" не звільнятиме українського тренера до матчу з "Фіорентиною", який відбудеться 17 січня о 21:45 за київським часом. Це буде протистояння в рамках 22-го тура Серії А.

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