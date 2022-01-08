Генуезький клуб купив форварда в австрійського "Штурму".

Італійський клуб "Дженоа" підсилив позицію нападника. До команди Андрія Шевченка перейшов італійський футболіст ганського походження Келвін Єбоа.

Про це повідомляє офіційний сайт генуезців.

Сума трансферу не вказана. 21-річний форвард провів за "Штурм" у поточному сезоні 28 поєдинків. Йому вдалося забити 14 м'ячів та віддати 8 гольових передач за цей період.

Єбоа виступав за молодіжну збірну Італії. В "Дженоа" він гратиме під 45-м номером. Келвін є племінником Тоні Єбоа - відомого в минулому нападника "Лідса", "Гамбурга" та "Айнтрахта".

Раніше гравцями "Дженоа" стали захисники "Брайтона" та "Янг Бойз".

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