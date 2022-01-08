Келвін Єбоа / фото ФК Дженоа

Італійський клуб "Дженоа" підсилив позицію нападника. До команди Андрія Шевченка перейшов італійський футболіст ганського походження Келвін Єбоа.

Про це повідомляє офіційний сайт генуезців.

Сума трансферу не вказана. 21-річний форвард провів за "Штурм" у поточному сезоні 28 поєдинків. Йому вдалося забити 14 м'ячів та віддати 8 гольових передач за цей період.

Єбоа виступав за молодіжну збірну Італії. В "Дженоа" він гратиме під 45-м номером. Келвін є племінником Тоні Єбоа - відомого в минулому нападника "Лідса", "Гамбурга" та "Айнтрахта".

Раніше гравцями "Дженоа" стали захисники "Брайтона" та "Янг Бойз".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

  • Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
  • У восьми матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки. 
  • Раніше "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Сассуоло" (1:1) і "Аталантою" (0:0).
  • "Дженоа" опустився за підсумками 20-го туру на 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
  • Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.