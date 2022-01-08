Італійський клуб "Дженоа" підсилив позицію нападника. До команди Андрія Шевченка перейшов італійський футболіст ганського походження Келвін Єбоа.
Про це повідомляє офіційний сайт генуезців.
Сума трансферу не вказана. 21-річний форвард провів за "Штурм" у поточному сезоні 28 поєдинків. Йому вдалося забити 14 м'ячів та віддати 8 гольових передач за цей період.
Єбоа виступав за молодіжну збірну Італії. В "Дженоа" він гратиме під 45-м номером. Келвін є племінником Тоні Єбоа - відомого в минулому нападника "Лідса", "Гамбурга" та "Айнтрахта".
Раніше гравцями "Дженоа" стали захисники "Брайтона" та "Янг Бойз".
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У восьми матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- Раніше "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Сассуоло" (1:1) і "Аталантою" (0:0).
- "Дженоа" опустився за підсумками 20-го туру на 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.