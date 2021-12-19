Легендарний бразилець став власником клубу, в якому починав професійну кар'єру.

Екс-нападник збірної Бразилії, дворазовий володар "Золотого м'яча" Роналдо придбав футбольний клуб "Крузейро".

Як повідомляє Globo Esporte, Роналдо купив 90% акцій "Крузейро". Угода обійшлася йому приблизно в 400 мільйонів реалів (близько 70,2 мільйона доларів).

Відзначається, що частина коштів відразу буде спрямована на виплату боргів клубу.

Варто відзначити, що "Крузейро" - вже другий клуб, що належить Роналдо. Бразилець також є власником іспанського "Вальядоліда".

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Роналдо починав свою професійну кар'єру в "Крузейро". Він виступав за цей клуб з 1993 по 1994 роки, після чого перебрався до Європи.

"Крузейро": що відомо про клуб

"Крузейро" чотири рази ставав чемпіоном Бразилії, шість разів - володарем Кубка Бразилії та двічі вигравав Кубок Лібертадорес.

На даний момент клуб переживає не найкращі часи. Два роки тому "Крузейро" вперше вилетів у другий за силою дивізіон чемпіонату Бразилії й з того часу не може повернутися в еліту. Цього року команда фінішувала в Серії В лише на 12-му місці.

Серед найвідоміших футболістів, які виступали за" Крузейро", крім Роналдо, є Тостао (рекордсмен клубу за забитими голами - 248), Жаірзіньо, Діда, Сержіньо, Рівалдо, Майкон та інші.

Автор: Антон Дудар