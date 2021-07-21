Київське "Динамо" віддало дванадцять футболістів в оренду одеському "Чорноморцю", який цього року повернувся в УПЛ.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Динамо".
Склад одеського клубу поповнили воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко та Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цитаїшвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський та Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.
Всі вони виступатимуть за "Чорноморець" на правах оренди до кінця сезону-2021-2022.
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Зазначимо, що одесити стартують в УПЛ 25 липня матчем проти чернігівської "Десни".
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