Василь Кравець виступає в Іспанії і одного разу зустрів зіркового аргентинського футболіста.

Український захисник Василь Кравець, який виступає в Іспанії, розповів про те, як зустрівся з Ліонелем Мессі.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу vZbirna.

Кравець зустрів зіркового нападника, коли був гравцем "Леганеса".

"Я в "Леганесі" дружив з молодими, які прийшли з "Барселони-Б". Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку. Прохолодно було, я йду за ними, вниз дивлюся. Вони комусь руку дають - вітаються. А це Мессі. Я такий: "Йопт". А тут Суарес. Хлопці віталися, я теж мав вітатися. Я ж не пройду просто осторонь, як лох. Привіталися, і що запам'яталося, Мессі мені підморгнув", - розповів Кравець.

"Я два дні руку не мив, коли додому прийшов. Жартую", - додав гравець.

Василь Кравець: кар'єра

Василь Кравець є вихованцем "Карпат".

У 2017 році він перейшов в іспанський клуб "Луго". А в 2019 році - в "Леганес", з якого йшов в оренду в "Луго", "Лех" та хіхонський "Спортінг". До клубу з Хіхону Кравець перебрався цього літа.

Автор: Антон Дудар