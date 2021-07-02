Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт дав свої коментарі перед матчем проти України в 1/4 фіналу Євро-2020.
Саутгейта цитує офіційний сайт УЄФА.
"У вівторок ми досягли важливої вершини, але це не Еверест, на який ми хочемо забратися. Зараз ми хочемо продовжити шлях вгору з цієї точки", - сказав Саутгейт.
Тренер англійської збірної віддав належне Україні:
"Ми знаємо, що Україна - хороша команда. Мене дуже вразила робота Андрія Шевченка. Восени у них було пару неприємних результатів у Лізі націй, але вони впоралися. Домоглися відмінного результату у Франції (у кваліфікації ЧС-2022, - Прим) і на цьому тижні здорово зіграли зі Швецією. Так що якщо ми надамо їм простір для маневру, вони підуть вперед, а у них є небезпечні нападники".
Також він відзначив тактичну гнучкість української збірної:
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"Українці домоглися хорошого результату зі шведами і можуть поміняти схему, яка використовувалася в груповому етапі. Так що ми повинні бути готові до всіх варіантів. Але головну увагу необхідно приділити своїй власній грі".
Саутгейт також прокоментував те, що команда вперше на Євро-2020 зіграє не на "Уемблі":
"Зараз у нас випробування трохи іншого роду. Треба з'їздити на гостьовий матч і зіграти проти хорошої команди, коли на стадіоні буде не так багато англійських уболівальників. Для нас зараз, напевно, навіть корисно зіграти не на "Уемблі". Повторити матч з Німеччиною на "Уемблі" всього через три дні було б дуже складно".
Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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