Гарет Саутгейт підкреслив, що Україні не можна надавати вільний простір.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт дав свої коментарі перед матчем проти України в 1/4 фіналу Євро-2020.

Саутгейта цитує офіційний сайт УЄФА.

"У вівторок ми досягли важливої вершини, але це не Еверест, на який ми хочемо забратися. Зараз ми хочемо продовжити шлях вгору з цієї точки", - сказав Саутгейт.

Тренер англійської збірної віддав належне Україні:

"Ми знаємо, що Україна - хороша команда. Мене дуже вразила робота Андрія Шевченка. Восени у них було пару неприємних результатів у Лізі націй, але вони впоралися. Домоглися відмінного результату у Франції (у кваліфікації ЧС-2022, - Прим) і на цьому тижні здорово зіграли зі Швецією. Так що якщо ми надамо їм простір для маневру, вони підуть вперед, а у них є небезпечні нападники".

Також він відзначив тактичну гнучкість української збірної:

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"Українці домоглися хорошого результату зі шведами і можуть поміняти схему, яка використовувалася в груповому етапі. Так що ми повинні бути готові до всіх варіантів. Але головну увагу необхідно приділити своїй власній грі".

Саутгейт також прокоментував те, що команда вперше на Євро-2020 зіграє не на "Уемблі":

"Зараз у нас випробування трохи іншого роду. Треба з'їздити на гостьовий матч і зіграти проти хорошої команди, коли на стадіоні буде не так багато англійських уболівальників. Для нас зараз, напевно, навіть корисно зіграти не на "Уемблі". Повторити матч з Німеччиною на "Уемблі" всього через три дні було б дуже складно".

Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Антон Дудар