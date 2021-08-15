Нападник розповів про відновлення після серйозної травми.

Нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін розповів про свою травму, отриману в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Форвард розповів про відновлення і зізнався, що відчував у перші дні після травми:

"Біль тільки коли роблю якісь рухи. Є дискомфорт, буває боляче. Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали".

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"Бачив ці фотографії моменту травми. Довелося подивитися, та й то одним оком, бо страшно. Але це футбол", - додав він.

Бєсєдін також відповів на питання про те, чому не прибрав ногу перед зіткненням з суперником:

"Навіщо тоді виходити грати у футбол, якщо потім прибирати ноги. Я так не звик. Я ніколи не прибирав ноги".

Травма Артема Бесєдіна: подробиці

На 99-й хвилині матчу Швеція - Україна на Євро-2020 наші футболісти отримали чисельну перевагу - центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і справедливо показав червону картку. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, покинув поле за допомогою лікарів.

Стало відомо, що форвард "Динамо" може пропустити до півроку.

Шведський захисник після матчу вибачився перед нападником.

Автор: Антон Дудар