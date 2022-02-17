Роксана Малиновська спровокувала серйозний скандал своїми висловлюваннями в соціальних мережах.

Дружина знаменитого українського футболіста Руслана Малиновського, який виступає за "Аталанту", Роксана Малиновська спровокувала скандал і бурю обурення в соціальних мережах своїми висловлюваннями про війну на Донбасі і про "дружбу" з Росією.

Спочатку дружина українського футболіста зробила перерепост, в якому зображені дві руки, що тягнуться одна до однієї. Руки змальовані в кольори прапорів Росії та України. Потім дівчині посипалися гнівні коментарі від підписників, одну з них Роксана опублікувала в сторіс, додавши свою відповідь.

"Чому ви так впевнені, що не було інакше. Правду вам все одно ніхто не скаже. Але війна, на жаль, вигідна багатьом. Але люди тут ні до чого повинні бути. Це влада, а не народ", - відповіла Роксана, а потім видалила сторіс.

Через деякий час Роксана Малиновська спробувала пояснити свій вчинок. Вона опублікувала сторіс, в якому закликала всіх заспокоїтися, і заявила, що вважає Крим територією України.

"Метою моїх слів було те, що війну не ведуть прості люди, а не заперечення війни як такої. Я теж не можу потрапити до себе додому вже багато років і моя сім'я теж постраждала. І зрозуміло, з якої причини.

І я в курсі, що наша країна воює з Росією і що відбувається на Донбасі. Не потрібно перекручувати, якщо не вистачає розуму зрозуміти мої думки.

Всім миру і добра. І так, я хочу, щоб Крим був українським. Невже хтось думає інакше... " - заявила Роксана.

В останньому абзаці дівчина, ймовірно помилилася, написавши замість "мир" "міранчук". Це прізвище російського одноклубника Малиновського по "Аталанті" Олексія Міранчука. Ймовірно, спрацювала автозаміна тексту в телефоні.

Варто відзначити, що на даний момент Роксана Малиновська вже видалила всі сторіс і обмежила доступ до свого аккаунту в Instagram.

Реакція в мережі на дії Роксани Малиновської

Видання "Брутальний футбол" виклало скандальне сторіс і спробу Роксани виправдатися. Реакція мережі була дуже гнівною.

"Йоб****й сором", - написав колишній голкіпер "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов.

Більшість підписників видання з ним солідарні:

"Мій брат воює 8 років... Я повинна миритися з ними, а тим більше мій брат?".

"Це пі***ц".

"Чергова ситуація, коли дівчина/дружина футболіста, як мінімум ламає йому репутацію".

"Потрібен чартер для пані з Бергамо в Станицю Луганську".

"Бідний Руслан".

"Ефект дружби з Міранчуком".

"Малиновський схоже в збірній грати не буде".

"Біди з головою".

"І нехай мене ще хтось переконає, що вона "хороша і нормальна", але при цьому, не беруся говорити за Руслана".

Тепер Руслану Малиновському доведеться вислухати чимало критики і нагадати дружині про анексію Криму, окремих частин Донецької та Луганської областей і про понад 15 тисяч українських воїнів, які віддали своє життя для того, щоб зупинити окупанта.

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