Лунін вперше в нинішньому сезоні може зіграти за "Реал".

Талановитий український голкіпер Андрій Лунін може вперше в нинішньому сезоні зіграти за мадридський "Реал".

За інформацією видання DefensaCentral, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті попередив українця, щоб той був готовий вийти в стартовому складі в найближчій грі чемпіонату Іспанії проти "Гранади".

Італійський фахівець побоюється, що основний голкіпер "галактікос" Тібо Куртуа не зможе взяти участі в блискучому поєдинку через травму, отриману в розташуванні збірної Бельгії.

Читайте такожВідомий турецький клуб може підписати лідера збірної УкраїниОчікується, що Куртуа повинен встигнути відновитися до гри з "Гранадою", проте Анчелотті вирішив перестрахуватися і морально почав готувати Луніна на потенційний вихід у стартовому складі.

Нагадаємо, український воротар, який абсолютно не має ігрової практики в "Реалі", може покинути мадридський клуб вже в січні. Інтерес до нього проявляють відразу кілька європейських клубів.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

Лунін з осені 2020 року став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Андрій грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також в контрольному матчі перед сезоном 2020-2021.

Автор: Володимир Медяник