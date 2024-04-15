У Ла Лізі він став найрезультативнішим українським футболістом.

Форвард збірної України та іспанського футбольного клубу "Жирона" Артем Довбик став найрезультативнішим українським футболістом за сезон, який коли-небудь грав у Ла Лізі.

Нагадаємо, до Довбика найкращим форвардом був екс-нападник "Динамо" та "Логроньєса"Олег Саленко, який у сезоні 1993/1994 відзначився 16 голами, пише Sport.ua

Гра Довбика у Ла Лізі

Український нападник Артем Довбик 31 березня відзначився дублем у матчі іспанської футбольної Ла Ліги проти "Бетіса", чим допоміг своєму клубу "Жирона" здобути перемогу. Матч завершився з рахунком 3:2.

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Перший м'яч Довбик забив наприкінці першого тайму, виконавши пенальті. Вдруге українець став автором голу в середині другої половини матчу.

Тоді Довбик забив уперше з січня, коли оформив хет-трик у ворота "Севільї". Артем ділив першість у заліку бомбардирів іспанського чемпіонату з Джудом Беллінґемом із "Реала" та Анте Будіміром з "Осасуни".

Нагадаємо, Артем Довбик розом з Черкас. 6 серпня 2023 року він підписав 5-річний контракт "Жироною". За українського форварда клуб заплатив 7 млн євро, що стало трансферним рекордом клубу.

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