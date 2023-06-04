Теплий привіт від футболіста.

Півзахисник "Челсі" та національної збірної України Михайло Мудрик опублікував у своєму Instagram фото з українським снарядом, котрим готувалися атакувати росіян.

На ньому зображено надпис "Теплий привіт від Мудрика М.". Світлину футболісту надіслав український військовий.

Також гравець додав ще й загадковий смайл до своєї "сторіс", однак жодним чином не прокоментував фото.

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Відзначимо, що українські військові таким чином залучають грошові внески українців та іноземців. Будь-яка особа може замовити свій підпис на снаряді, яким будуть атаковані позиції російських окупантів.

Після оплати напис додадуть на міну (або інший снаряд), зроблять фото, а також за можливості запишуть відео атаки. У мережі така можливість оцінюється від 700 гривень і значно вище – все залежить від типу снаряду.

Відзначимо, що Михайло Мудрик наразі є гравцем лондонського "Челсі". Він приєднався до "аристократів" минулого січня, підписавши контракт до літа 2031-го року. За другу половину сезону вінгер провів 17 матчів, у яких відзначився двома асистами та записав до свого пасиву дві жовті карточки.

На даний момент сезон у Англії завершений, однак Мудрик готується до матчів збірної України. У червні "синьо-жовті" проведуть три поєдинки: проти Німеччини (12 червня), Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

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