Це сталося завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал цьогорічного турніру та відстороненню російських команд від єврокубків.

"Шахтар" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022/2023.

Це сталося завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал цьогорічного турніру та відстороненню російських команд від єврокубків.

Згідно з регламентом ЛЧ, якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується до турніру через внутрішній чемпіонат, утворюється вакантне місце – пряму путівку отримує чемпіон 11-ї асоціації.

Зважаючи на відсторонення російських команд, 11-та асоціація (Шотландія) вже отримала пряму путівку до групового етапу, тому у цьому випадку місце у групі має отримати чемпіон 12-ї асоціації – на даній позиції знаходиться Україна.

За рішенням УПЛ "Шахтар" посів перше місце у сезоні 2021/22.

"Реал", "Ман Сіті" та "Ліверпуль" вже гарантували собі місця в ЛЧ наступного сезону через власні чемпіонати. Єдиним клубом, який міг завадити "гірникам" отримати пряму путівку до групової стадії був "Вільярреал", який покинув турнір, програвши "Ліверпулю".

Київське "Динамо" почне наступний сезон з кваліфікації у Лізі чемпіонів, "Дніпро-1" - в Лізі Європи, "Зоря" та "Ворскла", які фінішували на четвертій та п'ятій позиціях УПЛ, в Лізі конференцій.

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