Олександр Петраков може як продовжити роботу з командою, так і покинути її.

Майбутнє виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Олександра Петракова залежить від результату матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, у разі невдалого результату Петраков покине свій пост - він буде або звільнений рішенням виконкому УАФ, який відбудеться 17 листопада, або піде за власним бажанням.

Якщо ж результат буде позитивним, Петраков керуватиме "жовто-синіми" і в плей-оф, який заплановано на весну.

Нагадаємо, на цей час Україна займає друге місце у своїй відбірковій групі, але фіни та боснійці зіграли на матч менше.

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Поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна запланований на 16 листопада.

Олександр Петраков у збірній України

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн".

Під керівництвом Петракова Україна провела шість матчів: чотири офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули одну перемогу при п'яти нічиїх.

У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Фінляндію (2:1 в гостях) і розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).

Автор: Антон Дудар