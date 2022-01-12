"Дженоа" спробує взяти реванш за поразку від "Мілана" в чемпіонаті Італії.

У четвер, 13 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Дженоа" Андрія Шевченка зіграє проти "Мілана". Гра пройде на стадіоні "Сан-Сіро".

Результат цього протистояння може безпосередньо вплинути на долю українського фахівця на посаді наставника "грифонів". Керівництво "Дженоа" оголосило, що не збирається поки що звільняти Шевченка, відклавши прийняття рішення до гри з "Міланом". У разі поразки в грі з "россонері", українець може залишитися безробітним.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" ще не перемагав у Серії A (9 матчів, 6 поразок). Єдину перемогу "грифонам" вдалося здобути в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.

Читайте такожІнтер - Ювентус: прогноз букмекерів і де дивитися матч за Суперкубок Італії"Мілан" підходить до гри з "Дженоа" в хорошій формі. Підопічні Стефано Піолі виграли три матчі поспіль.

У цьому сезоні Шевченко вже мав досвід гри проти "Мілана". У 15-му турі Серії А "Дженоа" на своєму розгромно програв "россонері" з рахунком 0:3.

Мілан - Дженоа: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння нинішньої команди Шевченка проти колишньої покаже медіасервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

Мілан - Дженоа: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Мілан".

На перемогу команди Піолі пропонують коефіцієнт 1.31. Нічию оцінили в 5.45, а перемогу "Дженоа" в 9.90.

Букмекери сумніваються, що матч "Мілан" - "Дженоа" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.69, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.17. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.07. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.89. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 2.10.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка