В центральному поєдинку туру зустрінуться претенденти на бронзові медалі чемпіонату України.

У рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" прийме в себе вдома полтавську "Ворсклу". Гра розпочнеться о 19:30.

Обидві команди в таблиці УПЛ ділять третю позицію, маючи у своєму активі по 31 очку, але полтавський клуб за додатковими показниками вище.

Матч першого кола між цими колективами завершився внічию - 2:2.

Букмекери вважають, що в цьому протистоянні більше шансів перемогти в господарів поля: на звитягу "Дніпра-1" дається коефіцієнт 2,35, а на "Ворсклу" - 3,15. Нічия найменш ймовірна - коефіцієнт 3,24.

Працюватиме на поєдинку бригада арбітрів на чолі з досвідченим Євгеном Арановським.

До вашої уваги відео трансляція матчу на УНІАН ТБ

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В минулому турі дніпряни обіграли "Олександрію" (3:1), а "Ворскла" розгромила "Маріуполь" (5:1). В 17-му турі "Дніпро-1" зіграє вдома 6 грудня проти "Чорноморця". А 4 грудня "Ворскла" на виїзді поміряється силами з "Рухом".

1 грудня "Дніпро-1" зіграє перенесений матч 1/8 фіналу Кубка України проти "ЛНЗ Черкаси".

Автор: Артем Будрін