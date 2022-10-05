Команда Олександра Кучера зіграє матч третього туру Ліги конференцій.

У четвер, 6 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє проти ліхтенштейнського "Вадуцу". Гра пройде у словацькому місті Кошице, де дніпряни проводять номінально домашні матчі єврокубків.

Обслужить цю зустріч хорватська бригада арбітрів. Головний суддя - Фран Йовіч.

Дніпро-1 - Вадуц: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги конференцій групи Е між "Вадуцом" і "Дніпром-1" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

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Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.

Дніпро-1 - Вадуц: прогноз букмекерів

На перемогу "Дніпра-1" букмекери дають коефіцієнт - 1,67. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,84. А ось у тріумф "Вадуца" аналітики слабко вірять - коефіцієнт лише 4,82.

Дніпро-1 - Вадуц: перед матчем