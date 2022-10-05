У четвер, 6 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє проти ліхтенштейнського "Вадуцу". Гра пройде у словацькому місті Кошице, де дніпряни проводять номінально домашні матчі єврокубків.
Обслужить цю зустріч хорватська бригада арбітрів. Головний суддя - Фран Йовіч.
Дніпро-1 - Вадуц: трансляція
В Україні в прямому ефірі матч Ліги конференцій групи Е між "Вадуцом" і "Дніпром-1" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.
Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.
Дніпро-1 - Вадуц: прогноз букмекерів
На перемогу "Дніпра-1" букмекери дають коефіцієнт - 1,67. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,84. А ось у тріумф "Вадуца" аналітики слабко вірять - коефіцієнт лише 4,82.
Дніпро-1 - Вадуц: перед матчем
- У першому турі "Дніпро-1" грав проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. "Вадуц" у стартовому турі Ліги конференцій зіграв внічию проти кіпрського "Аполлону" (0:0).
- У 2-му турі дніпряни перемогли "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" програв "АЗ Алкмаар" (4:1).
- Підопічні Олександра Кучера наразі після 4-х турів УПЛ мають максимально можливу кількість очок - 12. Різниця забитих/пропущених м'ячів - 11:0.