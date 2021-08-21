"Рух" з новим тренером поки що не зазнавав поразок.

21 серпня "Рух" завітає в гості до СК "Дніпро-1" в рамках 5-го туру УПЛ. Матч відбудеться в Дніпрі о 19:30.

Наразі після чотирьох турів "Дніпро-1" посідає п'яту сходинку і має в активі 7 очок. А "Рух" після аналогічної кількості поєдинків займає одинадцяте місце з чотирма заліковими балами.

У минулому сезоні "Рух" розгромив "Дніпро-1" в першому колі з рахунком 4:1, а в другому колі суперники сильнішого не виявили - 1:1.

Після того, як "Рух" призначив нового тренера по ходу цього сезону, команда не програвала й набрала 4 очки у двох матчах.

До вашої уваги трансляція гри на телеканалі УНІАН ТБ.

Також до вашої уваги трансляція матчу від FootballHub.

Автор: Артем Будрін